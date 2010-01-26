Ростуризм призвал агентства прекратить продажи путевок в Китай

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова предложила туристическим компаниям приостановить продажу продуктов и услуг в Китай из-за вспышки смертельно опасного коронавируса пневмонии.

Ростуризм также напомнил туроператорам и турагентствам, что в сложившихся условиях их клиенты имеют полное право расторгнуть договор на оказание услуги. В крайнем случае компании обязаны предложить клиенту какой-либо равнозначный вариант.

При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, — отмечают в Ростуризме.

Тем же туристам, которые уже оказались в Китае, рекомендуется не покидать гостиничных комплексов, отправляться на экскурсии только вместе с представителями туроператора, а также соблюдать все меры безопасности, рекомендованные ранее Минздравом РФ.

Телефон горячей линии для туристов — 8 (499) 678-12-03.