Автомобиль попал под колеса грузового поезда в Алтайском крае.

Водитель машины выехал на пути прямо перед приближающимся составом.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояния было недостаточно.
Внутри легковушки находились пять человек.
В результате столкновения никто не пострадал. На движение других поездов инцидент не повлиял.
В РЖД отмечают, что поезд имеет исправную звуковую и световую сигнализацию, шумовые полосы, дополнительные знаки и проблесковые маячки.
Водителей просят быть бдительными при пересечении ж/д путей и строго соблюдать ПДД.
Ранее пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае.