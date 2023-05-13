Автомобиль разлетелся напополам после жесткого ДТП в Барнауле

Серьезная авария произошла в районе пересечения Павловского тракта и ул. Сельскохозяйственная 12 мая в 23:15 вечера, сообщает Госавтоинспекция по Алтайскому краю.

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло неподалеку от дома №83 "Д".

19-летний молодой человек за рулем "Ниссана" с водительским стажем с 2022 года превысил скорость и потерял контроль над управлением.

Машина налетела на бордюр и стойку дорожных знаков. На кадрах, которые запечатлел видеорегистратор очевидца, заметно, что автомобиль на большой скорости петлял по дороге, а затем влетел в препятствие.

Помимо водителя, в машине находился его ровесник-пассажир. Оба получили травмы, им оказали медпомощь в горбольнице №1. Пассажира госпитализировали.

Госавтоинспекция ведет проверку.

Ранее стало известно, что с начала года в ДТП на Алтае погибло уже полсотни человек.