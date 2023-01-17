Автомобиль с российскими туристами рухнул в овраг на Бали

В машине находились трое россиян. Все пассажиры выжили и вместе с водителем машины доставлены в больницу, сообщает Detik. У путешественников легкие травмы.
Выяснилось, что на дороге с уклоном у машины отказали тормоза. В результате аварии у водителя остались только царапины, один из туристов получил рану головы, а туристка — травму ноги.
Ранее автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте. А девять российских туристов попали в больницу после ДТП в Турции.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!