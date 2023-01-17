Автомобиль с российскими туристами рухнул в овраг на Бали

На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг глубиной 25 метров.

В машине находились трое россиян. Все пассажиры выжили и вместе с водителем машины доставлены в больницу, сообщает Detik. У путешественников легкие травмы.

Выяснилось, что на дороге с уклоном у машины отказали тормоза. В результате аварии у водителя остались только царапины, один из туристов получил рану головы, а туристка — травму ноги.

Ранее автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте. А девять российских туристов попали в больницу после ДТП в Турции.