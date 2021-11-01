Девять российских туристов попали в больницу после ДТП в Турции

Водитель туристического автобуса не справился с управлением и перевернулся в Анталии (Турция). Девять российских туристов госпитализированы, сообщает Генконсульство России.

Авария произошла неподалеку от города Серик. Предварительно, водитель автобуса вылетел на встречную полосу, попытался выправить машину, но перевернулся.

Всего в автобусе находились 12 пассажиров. Девять россиян получили травмы разной степени тяжести, среди прочих двое детей, пишет polit.ru.

Местная полиция задержала водителя автобуса. Обстоятельства инцидента выясняются.

Между тем в Египте отравились десятки российских туристов, в основном дети из пятизвездочного отеля. Число отравившихся возросло до 40.