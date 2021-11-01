1 ноября -2°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Девять российских туристов попали в больницу после ДТП в Турции

Водитель туристического автобуса не справился с управлением и перевернулся в Анталии (Турция). Девять российских туристов госпитализированы, сообщает Генконсульство России.

Автобус, окно.
Автобус, окно.
СС0

Авария произошла неподалеку от города Серик. Предварительно, водитель автобуса вылетел на встречную полосу, попытался выправить машину, но перевернулся.

Всего в автобусе находились 12 пассажиров. Девять россиян получили травмы разной степени тяжести, среди прочих двое детей, пишет polit.ru.

Местная полиция задержала водителя автобуса. Обстоятельства инцидента выясняются.

Между тем в Египте отравились десятки российских туристов, в основном дети из пятизвездочного отеля. Число отравившихся возросло до 40.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость