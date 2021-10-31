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Туризм

В Египте отравились десятки российских туристов, в основном дети из пятизвездочного отеля

В Хургаде госпитализировали почти 30 российских туристов, включая детей, после отравления в пятизвездочном отеле, сообщает РИА «Новости». По данным ТАСС, число отравившихся возросло до 40.

Египет.
Египет.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел 30 октября в отеле AMC Royal Hotel. Как рассказал агентству житель Татарстана Азат Сабиров, родственники которого находятся в Хургаде, произошло массовое отравление граждан России.

«Всех заболевших вывезли в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо утром, сыну — после обеда», — сообщил мужчина.

По его информации, среди госпитализированных в основном дети от двух лет — у всех высокая температура.

Находящаяся в госпитале супруга мужчины рассказала, что ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура.

«Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея», — рассказала Елена Сабирова.

Она отметила, что власти Хургады планируют завести уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

Напомним, ранее восстановили авиасообщение из России с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Вакцинированные от ковида могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов при наличии сертификата с QR-кодом.

Накануне сообщили, что в Египте зафиксировали дефицит номеров в отелях из-за «наплыва» россиян.

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