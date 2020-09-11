Автомобиль такси «поскользнулся» напротив ледовой арены в Рубцовске и перевернулся на крышу

ДТП произошло напротив местной ледового арены на улице Алтайской. Дорогу не поделили ВАЗ-21099 и Lada Granta сервиса «Яндекс.Такси».
В городской ГИБДД разъяснили, что оба водителя двигались в попутном направлении.
«Водитель Lada Granta, 1991 года рождения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением водителя 1971 года рождения, который начал поворачивать во двор дома», — рассказали в ведомстве.
Водителя такси госпитализировали в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Ранее в Барнауле в «час дьявола» на пустом перекрестке произошло ДТП и перевернулось такси.