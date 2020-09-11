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Происшествия

Автомобиль такси «поскользнулся» напротив ледовой арены в Рубцовске и перевернулся на крышу

В Рубцовске произошло ДТП с участием двух отечественных машин, одна из которых — такси, рассказали в паблике «Инцидент Рубцовск».

ДТП с автомобилем такси в Рубцовске.
ДТП с автомобилем такси в Рубцовске.
Артем Гельм, vk.com/incident_rubtsovsk.

ДТП произошло напротив местной ледового арены на улице Алтайской. Дорогу не поделили ВАЗ-21099 и Lada Granta сервиса «Яндекс.Такси».

В городской ГИБДД разъяснили, что оба водителя двигались в попутном направлении.

«Водитель Lada Granta, 1991 года рождения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением водителя 1971 года рождения, который начал поворачивать во двор дома», — рассказали в ведомстве.

Водителя такси госпитализировали в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее в Барнауле в «час дьявола» на пустом перекрестке произошло ДТП и перевернулось такси.

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