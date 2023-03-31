Автомобиль утонул в луже в Новосибирске

В глубокую яму попал автомобиль такси вместе с пассажиркой. Водитель, по словам очевидцев, девушке не помог. Машину доставали с помощью крана.
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В Новосибирске днем 30 марта в луже утонул автомобиль, сообщает «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
В глубокую яму попал автомобиль такси вместе с пассажиркой. Водитель, по словам очевидцев, девушке не помог. Машину доставали с помощью крана.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter