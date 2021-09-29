29 сентября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Автомобиль всмятку разбился о рекламный щит в Барнауле

Вечером 29 сентября в Барнауле на Змеиногорском тракте водитель легкового авто врезался в рекламный щит и улетел в кювет.

ДТП на Змеиногорском тракте.
ДТП на Змеиногорском тракте.
https://t.me/vkurse22

Водитель и пассажир получили многочисленные травмы, но остались живы, пишут свидетели в сообществе «В курсе 22».

ДТП на Змеиногорском тракте.
ДТП на Змеиногорском тракте.
t.me/vkurse22

«Там производились ремонтные работы с дорогой, есть предположения, что водитель данного автомобиля мчался на большой скорости», — пишут в комментариях Barnaul22.

Ранее в Барнауле смертельное ДТП произошло утром 26 сентября на улице Солнечная поляна напротив «Карандин-Арены». Водитель не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. Мужчина погиб на месте.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость