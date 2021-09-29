Автомобиль всмятку разбился о рекламный щит в Барнауле

Вечером 29 сентября в Барнауле на Змеиногорском тракте водитель легкового авто врезался в рекламный щит и улетел в кювет.

Водитель и пассажир получили многочисленные травмы, но остались живы, пишут свидетели в сообществе «В курсе 22».

ДТП на Змеиногорском тракте. t.me/vkurse22

«Там производились ремонтные работы с дорогой, есть предположения, что водитель данного автомобиля мчался на большой скорости», — пишут в комментариях Barnaul22.

Ранее в Барнауле смертельное ДТП произошло утром 26 сентября на улице Солнечная поляна напротив «Карандин-Арены». Водитель не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. Мужчина погиб на месте.