Водитель погиб. Полиция рассказала про ДТП в Барнауле, где машину смяло об столб

В Барнауле сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло утром 26 сентября на улице Солнечная поляна напротив «Карандин-Арены».

«По предварительным данным, водитель 1979 года рождения на автомобиле Toyota Chaser, двигаясь по улице Солнечная поляна от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта, не справился с управлением и допустил наезд на дорожные знаки „Пешеходный переход“», — рассказали в ведомстве.

Также предварительно выяснили, что в машине водитель находился один — погиб на месте дорожной аварии.

Судя по фото госномера с кодом региона «154», автомобиль зарегистрирован в Новосибирской области.

В соцсетях сообщили, что автомобиль буквально расплющился от удара об столб с дорожным знаком.

Барнаульцы отметили, что на дороге есть неровность, на которой подбрасывает машину, если она едет очень быстро.