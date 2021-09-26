В Барнауле легковушку расплющило об столб со знаком «пешеходный переход»

ДТП произошло утром 26 сентября напротив «Карандин-Арены».
«Легковой автомобиль сбил столб со знаком пешеходного перехода. У автомобиля смята крыша», — рассказал очевидец.
На месте ДТП работают медики и сотрудники МЧС. О пострадавших пока неизвестно.
В комментариях к записи отметили, что на дороге есть неровность, на которой побрасывает авто.
«Там неровность на асфальте. Если ехать 120 километров в час, то машину кидает… задний привод тем более. Результат на фото», — написал местный житель.
Ранее в Барнауле 81-летний водитель протаранил газетный киоск.