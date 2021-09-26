В Барнауле легковушку расплющило об столб со знаком «пешеходный переход»

Автомобиль получил сильные повреждения после того, как сбил столб на Солнечной поляне, сообщает « Инцидент Барнаул ».

ДТП произошло утром 26 сентября напротив «Карандин-Арены».

«Легковой автомобиль сбил столб со знаком пешеходного перехода. У автомобиля смята крыша», — рассказал очевидец.

На месте ДТП работают медики и сотрудники МЧС. О пострадавших пока неизвестно.

В комментариях к записи отметили, что на дороге есть неровность, на которой побрасывает авто.

«Там неровность на асфальте. Если ехать 120 километров в час, то машину кидает… задний привод тем более. Результат на фото», — написал местный житель.

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