26 сентября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле легковушку расплющило об столб со знаком «пешеходный переход»

Автомобиль получил сильные повреждения после того, как сбил столб на Солнечной поляне, сообщает «Инцидент Барнаул».

Машина сбила дорожный знак в Барнауле.
Машина сбила дорожный знак в Барнауле.
vk.com/incident22.

ДТП произошло утром 26 сентября напротив «Карандин-Арены».

«Легковой автомобиль сбил столб со знаком пешеходного перехода. У автомобиля смята крыша», — рассказал очевидец.

На месте ДТП работают медики и сотрудники МЧС. О пострадавших пока неизвестно.

В комментариях к записи отметили, что на дороге есть неровность, на которой побрасывает авто.

«Там неровность на асфальте. Если ехать 120 километров в час, то машину кидает… задний привод тем более. Результат на фото», — написал местный житель.

Ранее в Барнауле 81-летний водитель протаранил газетный киоск.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость