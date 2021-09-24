Газетный киоск в Барнауле протаранил 81-летний водитель

ДТП случилось в 7:28 на ул. Георгиева, 44 (пересечение с Павловским трактом).
Автополицейские установили, что 19-летний водитель на Toyota Corolla Spacio не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Renault Logan под управлением 81-летнего водителя.
После удара Logan снес дорожный знак и врезался в киоск «Лига Пресс».
Никто из водителей не пострадал.
Ранее утром 24 сентября в Барнауле под колесами автомобиля пострадал мальчик 2011 года рождения. Он переходил проезжую часть по зебре, но на красный свет.