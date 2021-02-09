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Происшествия

13 автомобилей и два газопровода повредило в Барнауле из-за схода снега с крыш

В барнаульское управление по ГОЧС ежедневно поступает информация о сходе снега с крыш зданий. По данным мэрии, таким образом повреждения получили уже 13 автомобилей и два газопровода.

Крыша обрушилась в жилом доме. Барнаул.
Крыша обрушилась в жилом доме. Барнаул.
barnaul.org.

Серьезных травм среди жителей пока нет.

«Еще раз хочу заострить внимание всех присутствующих: этот вопрос сегодня должен находится в приоритете у всех коммунальных служб» — подчеркнул глава города Вячеслав франк на совещании по вопросу очистки кровель от снега и льда.

Особое внимание он поручил уделить состоянию крыш образовательных учреждений, а также прилегающих территорий. Кроме этого, чиновники должны будут провести работу по этому вопросу с торговыми предприятиями и управляющими компаниями.

Комитету по ЖКХ и управление по ГОЧС Франк поручил проработать вопрос восстановления поврежденной кровли дома на ул. Тимуровская, 19.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 6 февраля. Кровля частично обрушилась над квартирами первого подъезда из-за толстого слоя снега. Площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров.

В результате происшествия повреждения получила система отопления. Ее уже восстановили.

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