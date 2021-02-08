«Схлапывание крыши» произошло в жилом доме Барнаула из-за толстого слоя снега

Мэрия города рассказала, как в течение суток восстановили отопление в жилом доме, где накануне частично обрушилась кровля.

Инцидент произошел 6 февраля в пятиэтажном доме № 19 по улице Тимуровская. Кровля повредилась над квартирами первого подъезда.

«Площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров. На место происшествия незамедлительно выехали представители администрации Октябрьского района, комитета жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, управляющей организации ООО „УК ЖЭУ-6 Октябрьского“», — рассказали власти.

В результате происшествия повреждения получила система отопления — верхняя разводка. Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», в результате затопило квартиры с пятого до третьего этажа.



Управляющая организация демонтировала участок обрушенной кровли, чтобы ремонтная бригада получила доступ к системе отопления, которое восстановили 7 февраля.

«Дополнительно управляющей организацией, с целью безопасности жителей дома, организованы работы по очистке крыши от снега и наледи, привлечена строительная организация для усиления деформированных элементов крыши», — подчеркнули в мэрии.

В трехподъездном доме 1961 года постройки проживает 206 человек, 164 квартиры. Здание кирпичное с шатровой крышей, кровельный материал — шифер.

Ранее жителей Барнаула возмутила «грязная» работа трактора на крыше другого здания. После многократных жалоб проверили работы и оказалось, что действительно есть нарушения.