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Жизнь

Барнаульцы продолжают страдать от «ядовитого» мусора, который трактор сбрасывает с крыши

История с «грязной» работой трактора на крыше здания по ул. Некрасова, 64 в Барнауле не закончилась. Рабочие продолжают нарушать все «мыслимые и немыслимые законы, установленные в области строительства», рассказала altapress.ru барнаульская актриса Виктория Гальцева.

Ремонт здания на ул. Некрасова, 64 в Барнауле.
Ремонт здания на ул. Некрасова, 64 в Барнауле.
Виктория Гальцева

Работы в здании военной кафедры «политеха» идут третью неделю. Студенты «прыжками входят и выходят из здания», а все вокруг отравляется «ядовитой угольной пылью», которая проникает в квартиры даже через закрытые окна, говорит девушка.

«Черная сажа осела на подоконниках, на стенах домов, проникла в вентиляцию — в квартирах близлежащих домов все каналы вентиляции жители заклеивают скотчем. И все это безобразие продолжается, несмотря на поднятый шум, на своевременную помощь всех средств массовой информации», — сообщила Виктория Гальцева.

В разбирательство, по ее словам, включилась прокуратура, полиция, власти Алтайского края, но при этом ничего не меняется.

У жильцов соседних домов есть предположения, что строители сэкономили на пылезащите и вообще «меняют одну железную крышу на другую».

Ремонт здания на ул. Некрасова, 64 в Барнауле.
Ремонт здания на ул. Некрасова, 64 в Барнауле.
Виктория Гальцева

«Действительно, а какая была вообще необходимость всего этого ремонта?! Там все перекрытия были металлические, прекрасные уголки, сваренные Т-образно! Сверху был профлист, приделанный на века — сделано в СССР — его даже оторвать невозможно было, сваркой срезали. Все это добро ни дня не пролежало на земле, сразу увезли, в отличии от ядовитого мусора», — заключила Гальцева.

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