Автомобили барнаульцев попали под обстрел неизвестных

Сразу два жителя Барнаула пожаловались, что неизвестные выстрелили по стеклам их машин из пневматики. Один случай произошел утром 10 мая, передает " Инцидент Барнаул ".

Барнаулец ехал по объездной дороге в сторону города около 9:00 утра, когда кто-то выстрелил из пневматического оружия и попал в автомобиль.

У машины высыпалось боковое стекло. Мужчина показал фотографии.

В то же время другой горожанин рассказал о похожем случае, произошедшем две недели назад на шоссе Ленточный бор.

Около 12:00 часов некто выстрелил в автомобиль и попал в боковое зеркало. От пули остался след. По словам второго пострадавшего, удар был очень сильным.

"Могли и в глаз попасть..." - резонно отмечает мужчина.

Как сообщили в полиции, по данному факту в УМВД Барнаула назначили проверку.



Ранее восьмиклассник из новосибирской школы выстрелил из пневматического пистолета в своего одноклассника.