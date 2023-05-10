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Происшествия

Автомобили барнаульцев попали под обстрел неизвестных

Сразу два жителя Барнаула пожаловались, что неизвестные выстрелили по стеклам их машин из пневматики. Один случай произошел утром 10 мая, передает "Инцидент Барнаул".

Осколки.
Осколки.
"Инцидент Барнаул"

Барнаулец ехал по объездной дороге в сторону города около 9:00 утра, когда кто-то выстрелил из пневматического оружия и попал в автомобиль.

У машины высыпалось боковое стекло. Мужчина показал фотографии.

В то же время другой горожанин рассказал о похожем случае, произошедшем две недели назад на шоссе Ленточный бор.

Около 12:00 часов некто выстрелил в автомобиль и попал в боковое зеркало. От пули остался след. По словам второго пострадавшего, удар был очень сильным.

"Могли и в глаз попасть..." - резонно отмечает мужчина.

Как сообщили в полиции, по данному факту в УМВД Барнаула назначили проверку.

Ранее восьмиклассник из новосибирской школы выстрелил из пневматического пистолета в своего одноклассника.

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