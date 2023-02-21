21 февраля
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Происшествия

Автомобильные воры завелись на трассе здоровья

Видеорегистратор украли на трассе здоровья 19 февраля. Об этом сообщает подписчица группы «Инцидент Барнаул».

Лыжная трасса.
Лыжная трасса.
unsplash.com

По словам женщины, ситуация произошла на пятом км первого въезда в лес около 14−16 часов.

Она припарковала белую «Мазду» недалеко от этого места. Владелица машины вернулась к ней около четырех часов вечера и обнаружила, что автомобиль не снимается с сигнализации брелоком.

По словам Ирины, злоумышленники перехватили сигнал брелока, чтобы открыть машину. Помимо пропавшего видеорегистратора, женщина обнаружила, что грабители проверили ее сумку на наличие денег, но их там не было. Паспорт и права не взяли.

«Насторожило, что я припарковалась рядом с серым авто седан, до этого в лес я въезжала за ним, из которого никто не вышел пока я переодевалась», — добавила подписчица сообщества.

Ранее на Алтае задержали двух расхитителей машин.

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