На Алтае задержали двух расхитителей машин

Сержант полиции Денис Галкин во время выходного задержал злоумышленников, которые взломали два автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейский услышал на улице хлопки. Он быстро оделся и вышел из дома.

Капот одной из припаркованных рядом с подъездом машин был открыт. Галкин заглянул под него и обнаружил, что в автомобиле снят аккумулятор. Следы взлома были заметны и на другой машине.

По свежим следам на снегу полицейский дошел до другой улицы и заметил спешащих мужчин. У них в руках были аккумуляторы.

Галкин догнал их и представился сотрудником полиции. Грабители бросили похищенное и попытались сбежать, однако были задержаны и доставлены в полицию.

Стало известно, что мужчины уже были судимы за подобные преступления. В этот раз им не хватало денег на алкоголь, и они решили сдать аккумуляторы в пункт приема металла.

Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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