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Происшествия

На подъезде к Барнаулу водители устроили снежное автопобоище

На трассах под Барнаулом произошло несколько ДТП, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП на заснеженной дороге.
ДТП на заснеженной дороге.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Не доезжая до Бобровки, на трассе столкнулись междугородний автобус и легковой автомобиль. Движение затруднено, пишут водители.

Удар был небольшой силы, о пострадавших не сообщается. Пассажиров пересадили в другой автобус, говорят свидетели.

Также автоаварии произошли на выезде из Новоалтайска в сторону Барнаула. Судя по опубликованного видео, в столкновениях поучаствовали порядка 10 автомобилей.

На месте работают сотрудники полиции, аварком.

«Снег выпал, и все моментально разучились ездить», — констатировали в комментариях.

Что с погодой

Ранее altapress.ru предупреждал, что синоптики обещают в Алтайском крае в пятницу, 22 января, нестабильную погоду. В регионе ожидаются снегопады и метели, а температура воздуха местами достигнет +5 градусов, но в течение дня похолодает.

На 22−23 января прогнозируют снег и усиление ветра до 14 м/с. 24 января местами будет до -33 градусов, 25 и 26 числа −32… −37, местами до -42 градусов.

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