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Жизнь

До +5 с похолоданием. Погода удивит жителей Алтайского края своей нестабильностью

Нестабильную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 22 января. В регионе ожидаются снегопады и метели, а температура воздуха местами достигнет +5 градусов, но в течение дня похолодает.

Метель.
Метель.
Михаил Хаустов

В этой связи в крае передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.

«В Алтайском крае 22 января и ночью 23 января на большей части территории ожидается снег, временами сильный снег, по югу местами метели усиление ветра до 9−14 м/с. В предгорьях 22 января мокрый снег, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят −5…−10 градусов. По северо-западу будет −12…−17 градусов, местами по югу 0…+5 градусов.

При этом в течение дня произойдет похолодание.

В Барнауле днем 22 января термометры покажут −7…−9 градусов с похолоданием в конце дня.

Напомним, что в начале следующей недели в Алтайском крае местами температуры опустятся до отметки в -40 градусов.

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