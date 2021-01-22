До +5 с похолоданием. Погода удивит жителей Алтайского края своей нестабильностью

В этой связи в крае передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.
«В Алтайском крае 22 января и ночью 23 января на большей части территории ожидается снег, временами сильный снег, по югу местами метели усиление ветра до 9−14 м/с. В предгорьях 22 января мокрый снег, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят −5…−10 градусов. По северо-западу будет −12…−17 градусов, местами по югу 0…+5 градусов.
При этом в течение дня произойдет похолодание.
В Барнауле днем 22 января термометры покажут −7…−9 градусов с похолоданием в конце дня.
Напомним, что в начале следующей недели в Алтайском крае местами температуры опустятся до отметки в -40 градусов.