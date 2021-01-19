Стало известно, когда в Алтайский край вернутся 40-градусные морозы

Сильные холода вернутся в Алтайский край на рубеже текущей и следующей недели — в ночные часы температуры воздуха могут опуститься до отметки в -40 градусов.

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых в беседе с altapress.ru напомнила, что традиционных крещенских морозов в Алтайском крае в этом году не будет.

Так, 19 января, в регионе ожидается достаточно комфортная для наших широт температура воздуха — столбики термометров в дневное время покажут −13…−18 градусов, а местами по югу будет и вовсе до -8 градусов.

Далее в течение рабочей недели ожидается потепление — в четверг по югу края будет до +3 градусов, а на большей части регионе температуры в светлое время суток составят −4…−9 градусов.

Похолодание начнется на выходных.

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Резкое понижение температуры жители региона ощутят в воскресенье, 24 января. В течение дня столбики термометров начнут опускаться.

Пик холодов прогнозируется на понедельник-вторник следующей недели.

Даже в дневное время в крае в эти дни будет −27…−33 градуса, а ночью ожидается до −32…−40 градусов.

Впрочем, согласно предварительным данным синоптиков, период холодов будет непродолжительным, и затем в крае начнется потепление.