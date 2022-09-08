11 сентября
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Происшествия

Более 30 человек заживо сгорели в караоке-баре

Из-за пожара в караоке-баре во Вьетнаме погибли 32 человека, пишет The Guardian.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Огонь охватил второй этаж здания, клиенты и персонал оказались в ловушке — дым заполнил лестницу и заблокировал аварийный выход.

Люди сгорели заживо.

Многие вышли на балкон, чтобы спастись от огня, который быстро распространился по деревянному интерьеру. Многие выпрыгивали из здания.

Ранее водитель заживо сгорел в искореженном автомобиле после ДТП. Приехавшие на вызов сотрудники облспаса при помощи гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.

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