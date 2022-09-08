Более 30 человек заживо сгорели в караоке-баре

Огонь охватил второй этаж здания, клиенты и персонал оказались в ловушке — дым заполнил лестницу и заблокировал аварийный выход.
Люди сгорели заживо.
Многие вышли на балкон, чтобы спастись от огня, который быстро распространился по деревянному интерьеру. Многие выпрыгивали из здания.
Ранее водитель заживо сгорел в искореженном автомобиле после ДТП. Приехавшие на вызов сотрудники облспаса при помощи гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.