Более 30 человек заживо сгорели в караоке-баре

Из-за пожара в караоке-баре во Вьетнаме погибли 32 человека, пишет The Guardian .

Огонь охватил второй этаж здания, клиенты и персонал оказались в ловушке — дым заполнил лестницу и заблокировал аварийный выход.

Люди сгорели заживо.

Многие вышли на балкон, чтобы спастись от огня, который быстро распространился по деревянному интерьеру. Многие выпрыгивали из здания.

Ранее водитель заживо сгорел в искореженном автомобиле после ДТП. Приехавшие на вызов сотрудники облспаса при помощи гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.