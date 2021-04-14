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Происшествия

Банда мошенников с подразделением в Алтайском крае обманула 185 человек на миллионы рублей

Главаря преступного сообщества и десятерых соучастников будут судить за крупное мошенничество. Они обманывали людей под видом оказания помощи в получении кредита и инвестировании, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Кредит. Объявление.
Кредит. Объявление.
Altapress.ru

Банда из двух самостоятельных структурных подразделений орудовала в 2018—2019 годах на территории Алтайского и Красноярского краев. Ее руководитель — житель Кемеровской области.

Семеро участников и главарь под видом законной предпринимательской деятельности, связанной с помощью в гарантированном получении кредита, а также приемом сбережений для дальнейшего инвестирования, похитили деньги 133 потерпевших.

Общий ущерб превысил 2,2 млн рублей.

Трое других фигурантов дела работали еще до создания преступного сообщества, совместно с его будущим руководителем в 2016—2018 годах участвовали в обмане 52 человек по аналогичной схеме. Тогда потерпевшие лишились более 500 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Индустриальный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Ранее суд вынес приговор трем мошенникам из Новосибирска, которым удалось обмануть 10 человек из разных регионов, в том числе и Алтайского края.

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