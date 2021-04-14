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Происшествия

Алтайские полицейские поймали классических мошенников

Следователи алтайской полиции вычислили трех мошенников, которые действовали по классической схеме — представлялись сотрудниками банка и предлагали кредит. Таким образом злоумышленникам удалось обмануть 10 человек из разных регионов.

Колл-центр мошенников.
Колл-центр мошенников.
22.мвд.рф

С января по май 2018 года трое жителей Новосибирска 1995 и 1996 годов рождения арендовали несколько офисов, оборудовали кабинеты «колл-центра» компьютерной техникой, приобрели мобильные телефоны и мебель.

Они звонили доверчивым гражданам и, представляясь сотрудниками банков, сообщали, что им одобрен кредит, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потом под различными предлогами, якобы, для получения денег, доставки и подписания документов, посредством курьерской службы похищали у граждан средства.

Всего мошенникам удалось выручить более 300 тыс. рублей у жителей Северной Осетии — Алании, Хабаровского и Алтайского краев.

Суд назначил двоим участникам организованной группы 3,5 года тюрьмы, их сообщнику -3 года.

Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Ранее в ЦБ нашли способ обезопасить россиян от мошенников.

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