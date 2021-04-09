В ЦБ нашли способ обезопасить россиян от мошенников

Банки могут обязать ввести для защиты клиентов от мошенников новую услугу. Это блокировка онлайн-платежей и переводов по карте.

Инициативу предложили общественники из «Народного фронта». Но они предлагали ввести такую услугу только для пожилых людей.

Центробанк согласился с этим предложением. Но при этом отметил, что услуга по ограничению операций должна быть доступна для всех клиентов, а не только 60+, пишут «Известия».

Мера одобрена и в правительстве. Как сообщил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при кабмине РФ Константин Ордов, перед проблемами современного финансового мошенничества на сегодня равны все, пишет News.ru. И ограничение операций станет надежным инструментом для сохранения и денег, и нервов.

Между тем жители России начали получать SMS-сообщения о поступлении «бонусов» от государства, после чего их пугают судебными разбирательствами.

«За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

На сайте собирают личные данные пользователя и данные банковских карт. После этого возможны два варианта: кража денег или незаконное использование персональной информации.

По словам Лазаревой, похожую схему уже использовали во время пандемии — мошенники распространяли в соцсетях фейковые телесюжеты.