9 апреля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

В ЦБ нашли способ обезопасить россиян от мошенников

Банки могут обязать ввести для защиты клиентов от мошенников новую услугу. Это блокировка онлайн-платежей и переводов по карте.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Инициативу предложили общественники из «Народного фронта». Но они предлагали ввести такую услугу только для пожилых людей.

Центробанк согласился с этим предложением. Но при этом отметил, что услуга по ограничению операций должна быть доступна для всех клиентов, а не только 60+, пишут «Известия».

Мера одобрена и в правительстве. Как сообщил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при кабмине РФ Константин Ордов, перед проблемами современного финансового мошенничества на сегодня равны все, пишет News.ru. И ограничение операций станет надежным инструментом для сохранения и денег, и нервов.

Между тем жители России начали получать SMS-сообщения о поступлении «бонусов» от государства, после чего их пугают судебными разбирательствами.

«За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

На сайте собирают личные данные пользователя и данные банковских карт. После этого возможны два варианта: кража денег или незаконное использование персональной информации.

По словам Лазаревой, похожую схему уже использовали во время пандемии — мошенники распространяли в соцсетях фейковые телесюжеты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость