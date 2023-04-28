Банк в Барнауле оштрафовали за незаконные действия коллекторов

В ходе расследования выяснилось, что представители кредитной организации регулярно и навязчиво названивали должнице.
При этом закон запрещает взаимодействие с должником по телефону более раза в сутки и в целом звонить более двух раз в неделю и восьми раз в месяц.
В итоге банк признали виновным в нарушении закона о защите прав физлиц по возврату просроченной задолженности.
Организацию оштрафовали на 80 тыс. рублей. Отягчающим обстоятельством стал факт, что ранее банк уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Ранее на Алтае банк требовал от матери погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» погасить за него кредит.