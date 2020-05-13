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Происшествия

Банкиры предупредили о мошенничестве с возвратом авиабилетов

Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, рассказал РБК вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В самолете.
В самолете.
CC0

Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний звонят сообщают своим будущим жертвам — которые ранее купили билеты на самолет, но не смогли улететь из-за пандемии коронавируса — о новой услуге и предлагают купить у них ваучер.

Если человек отказывается и просит вернуть деньги, то ему предлагают урегулировать вопрос за «вознаграждение». У него запрашивают данные банковской карты для списания суммы, а также код из СМС, пишет РИА Новости.

Представитель ВТБ напомнил — клиенты должны сами обращаться в авиакомпании.

Между тем правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.

Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.

Причиной подготовки документа стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за пандемии коронавируса.

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