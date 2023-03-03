Баня откладывается: за березовые веники осудили мужчину в Алтайском крае

Житель Красногорского района получил судимость и обязательные работы за заготовку березовых веников, сообщает Управление юстиции Алтайского края.й.

Прошлым летом мужчина решил заготовить веники в лесополосе. С ветками житель района решил не мелочиться и сразу спилил ножовкой пять берез.

На месте преступления мужчину задержала полиция.

Правоохранители выяснили, что необходимых разрешительных документов у горе-банщика нет. Лес он рубил незаконно, чем причинил ущерб государству на более чем 11 тыс. рублей.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил жителю района наказание обязательными работами, а также взыскал материальный ущерб.

Ранее березовая роща стала памятником природы на Алтае, а именно роща в Усть-Калманском районе.