Баня откладывается: за березовые веники осудили мужчину в Алтайском крае

Прошлым летом мужчина решил заготовить веники в лесополосе. С ветками житель района решил не мелочиться и сразу спилил ножовкой пять берез.
На месте преступления мужчину задержала полиция.
Правоохранители выяснили, что необходимых разрешительных документов у горе-банщика нет. Лес он рубил незаконно, чем причинил ущерб государству на более чем 11 тыс. рублей.
Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд назначил жителю района наказание обязательными работами, а также взыскал материальный ущерб.
Ранее березовая роща стала памятником природы на Алтае, а именно роща в Усть-Калманском районе.