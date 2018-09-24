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Барнаулец дал взятку приставу за помощь в сокрытии ребенка от матери

Жителя Барнаула Сергея Молокова наказали штрафом в 500 тыс. рублей за попытку дать взятку приставу. Мужчина пытался договориться с представителем власти о том, чтобы тот не искал его 5-летнего сына. Мальчика уже 1,5 года пытается вернуть мама.

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssprus.ru

Как следует из приговора Железнодорожного районного суда Барнаула (копия документа есть в распоряжении редакции altapress.ru), Сергей Молоков перечислил приставу 20 тысяч рублей на его счет в Сбербанке через карточку своей знакомой. За это мужчина просил не искать своего сына, а также сообщать о планируемых розыскных мероприятиях и действиях матери ребенка, которая намерена вернуть мальчика. Пристав сообщил о случившемся в УФСБ по Алтайскому краю.

Ориентировка на розыск ребенка.
Ориентировка на розыск ребенка.
r22.fssprus.ru

Историю тяжбы за этого ребенка altapress.ru рассказывал в начале июля 2018 года. Родители судятся за маленького Ваню уже третий год. Мама мальчика Виктория Подчасова живет в Норильске. По решению суда ребенок должен проживать с матерью, а отец может общаться с ним по установленному графику.

Сергей Молоков забрал мальчика из детского сада Норильска в марте 2017 года. Сейчас оба находятся в розыске.

Виктория Подчасова,
мама Вани:

Многократные поездки в поисках сына не приносят результата. Отец полностью ограничил общение ребенка со мной.

Прокуратура уже выносила представления приставам и органу опеки Ленинского района, которые не приняли «достаточных и адекватных мер по передаче ребенка» матери.

Сергей Молоков заявил altapress.ru, что, по его мнению, мальчику плохо жилось с матерью, и он намерен снова требовать определить место жительства мальчика с ним, хотя краевой и верховный суды уже вынесли решение в пользу Виктории Подчасовой. Ситуацию с попыткой дачи взятки он считает провокацией.

Сергей Молоков,
отец Вани:

Я обратился с заявлениями в полицию по поводу побоев, которые я нашел на теле ребенка после того, как забрал его. Насколько мне известно, сейчас против Виктории возбуждены четыре административных производства. Я намерен обращаться в суд с требованием лишить ее родительских прав.

Приставы продолжают розыск Вани Подчасова. Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просим сообщить об этом в УФССП по Алтайскому краю. Фото мальчика и контакты приставов можно посмотреть здесь.

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