Российские женщины смогут требовать алименты даже после того, как детям исполнится 18

Верховный суд решил, что женщины имеют право требовать невыплаченные алименты, после того, как детям исполнится 18 лет, пишет Российская газета. До этого считалось, что по закону с подобной просьбой к приставам могут обратиться только дети.
Поводом стала ситуация, которая произошла с жительницей Хабаровска. Женщина больше 20 лет одна воспитывала детей. Бывший муж не платил алименты. Дети выросли, а женщина решила взыскать с должника часть денег, которые она тратила на содержание детей до 18 лет.
Несколько раз хабаровчанка обращалась к судебным приставам и в местные суды с просьбой возместить средства, но ей отказывали. Объясняли это тем, что собственник алиментов — ребенок. Родители в подобных случаях просто распоряжаются деньгами и не могут требовать их возмещения.
Женщина обратилась в Верховный суд. Там ответили, что скорее всего нормы законодательства толковались неправильно. Родитель, который содержит ребенка, фактически несет расходы за второго родителя, который не исполняет свои обязанности. С этой точки зрения он может претендовать на компенсацию своих затрат.
Верховный суд отменил акты нижестоящих судов и направил административное дело на новое рассмотрение, но уже в другом составе.
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