Российские женщины смогут требовать алименты даже после того, как детям исполнится 18

Поводом стала ситуация, которая произошла с жительницей Хабаровска. Женщина больше 20 лет одна воспитывала детей. Бывший муж не платил алименты. Дети выросли, а женщина решила взыскать с должника часть денег, которые она тратила на содержание детей до 18 лет.

Несколько раз хабаровчанка обращалась к судебным приставам и в местные суды с просьбой возместить средства, но ей отказывали. Объясняли это тем, что собственник алиментов — ребенок. Родители в подобных случаях просто распоряжаются деньгами и не могут требовать их возмещения.

Женщина обратилась в Верховный суд. Там ответили, что скорее всего нормы законодательства толковались неправильно. Родитель, который содержит ребенка, фактически несет расходы за второго родителя, который не исполняет свои обязанности. С этой точки зрения он может претендовать на компенсацию своих затрат.

Верховный суд отменил акты нижестоящих судов и направил административное дело на новое рассмотрение, но уже в другом составе.