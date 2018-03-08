Президент России Владимир Путин подписал закон о признании должников по алиментам безвестно отсутствующими, что позволит их детям получать пенсию по потере кормильца.
Соответствующие поправки внесены в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве.
Как отмечается "Российская газета", признавать алиментщиков, о которых давно ничего не известно, "исчезнувшими", можно было и раньше. Однако суды отказывались принимать материалы, оформленные судебными приставами. Новый закон решил эту проблему, потому что документы из ФССП стали полноценными доказательствами.
Перевод алиментщиков в статус "пропавших", позволит назначать их детям пенсии по потере кормильца. А имущество отцов будет передаваться в доверительное управление, за счет этого имущества тоже можно будет погашать долги. Если потерявшийся отец до сих пор прописан в квартире бывшей семьи, его выпишут.
Согласно закону, если розыск должника по алиментам оказался безрезультатным в течение одного года со дня получения последних сведений и место его нахождения не установлено, то судебный пристав обязан проинформировать взыскателя о безрезультатности розыска. Затем в судебном порядке должника признают безвестно отсутствующим.
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