Барнаулец два дня «спаивал зверя внутри», а потом кинулся на товарища и убил его ногами

В Алтайском крае мужчина в ходе пьяного конфликта запинал до смерти товарища, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 22 августа в барнаульском поселке Лебяжье, где 46-летний драчун проживал у своего друга в частном доме.

«К мужчинам пришли в гости знакомые, с которыми они стали распивать спиртное на протяжении двух дней. Обвиняемый вступил в конфликт с одним из гостей, после чего жестоко избил мужчину», — рассказали в ведомстве.

Соперник настолько разозлил барнаульца, что бил ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Ранее другой барнаулец пропил деньги на такси и решил угнать две «Нивы», чтобы быстро домчаться до дома.