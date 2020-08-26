Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец два дня «спаивал зверя внутри», а потом кинулся на товарища и убил его ногами

В Алтайском крае мужчина в ходе пьяного конфликта запинал до смерти товарища, сообщает региональный СК.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Инцидент произошел 22 августа в барнаульском поселке Лебяжье, где 46-летний драчун проживал у своего друга в частном доме.

«К мужчинам пришли в гости знакомые, с которыми они стали распивать спиртное на протяжении двух дней. Обвиняемый вступил в конфликт с одним из гостей, после чего жестоко избил мужчину», — рассказали в ведомстве.

Соперник настолько разозлил барнаульца, что бил ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Ранее другой барнаулец пропил деньги на такси и решил угнать две «Нивы», чтобы быстро домчаться до дома.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость