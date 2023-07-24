Барнаулец хотел купить дачу по объявлению в интернете, но потерял деньги

Цена за дачный участок составляла 415 тыс. рублей. Продавцом выступил мужчина, по телефону представившийся Иваном.
В ходе разговора барнаулец и продавец договорились о предоплате в 62 тыс. рублей.
Пострадавший перевел деньги по указанным реквизитам и стал дожидаться обратной связи.
Однако продавец перестал выходить на связь, а мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
Ранее жительница Алтайского края потеряла 6 млн рублей после разговора с мошенником.