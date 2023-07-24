24 июля
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Происшествия

Барнаулец хотел купить дачу по объявлению в интернете, но потерял деньги

43-летний житель Барнаула заинтересовался сообщением о продаже дачи на популярном сайте бесплатных объявлений, передает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Цветник и лейка.
Цветник и лейка.
freepik.com/pvproductions

Цена за дачный участок составляла 415 тыс. рублей. Продавцом выступил мужчина, по телефону представившийся Иваном.

В ходе разговора барнаулец и продавец договорились о предоплате в 62 тыс. рублей.

Пострадавший перевел деньги по указанным реквизитам и стал дожидаться обратной связи.

Однако продавец перестал выходить на связь, а мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее жительница Алтайского края потеряла 6 млн рублей после разговора с мошенником.

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