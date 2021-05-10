Барнаулец хотел защитить свои деньги и отдал мошенникам 202 тыс. рублей

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевшему поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился сотрудником безопасности финансовой организации.

«В беседе он рассказал, что был запрошен перевод денежных средств, сумму которой он не называл. В дальнейшем мошенник предложил создать безопасный кошелек, на что заявитель ответил согласием и скачал приложение по указанию. Пройдя по ссылке, он ввел данные своих кредитных карт, после чего ему стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств в размере 202 000 рублей», — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Затем потерпевший позвонил в банк, где ему объяснили, что он общался с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в полиции рассказали, что 31-летняя жительница Барнаула хотела заработать в интернете и лишилась своих накоплений.