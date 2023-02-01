Барнаулец избежал наказания по делу о взрыве газа в жилом доме Нижнего Новгорода

Напомним, газ взорвался в Нижнем Новгороде 11 июля 2020. Пострадали пять человек, а в самом помещении обрушились межквартирные перегородки между шестым и седьмым этажами.
Главный фигурант обвинения — барнаульский предприниматель Максим Бязин. Его компания «Городская газовая служба» часто попадал в скандалы из-за своей деятельности в разных городах. Сейчас ее ликвидировали.
Кроме того, компанию обвиняли в обмане пенсионеров и замене газовых шлангов и исправных счетчиков за огромные деньги.
По данным следствия, в октябре 2019 года сотрудники фирмы Бязина ремонтировали газовое оборудование в доме в Нижнем Новгороде и допустили нарушения при монтаже газового шланга.
В результате произошла утечка, которая привела к взрыву. После этого дом признали аварийным и решили снести. Административная комиссия оценила причиненный жильцам ущерб в размере 488 миллионов рублей.
Когда дело дошло до суда, Бязину предъявили более мягкую статью и приговорили бизнесмена к двум годам ограничения свободы. Однако наказание суд снял в связи с истечением срока давности.
Ранее взрыв газа в жилом многоэтажном доме унес жизни троих в Караганде.
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