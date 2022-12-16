16 декабря
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Происшествия

Барнаулец избил жену, потому что ему не понравились ее маникюр и прическа

Барнаулец избил жену из-за того, что ему не понравился ее маникюр и прическа — афрокосы, пишет «КП-Барнаул».

Насилие. Женщина плачет.
Насилие. Женщина плачет.
https://unsplash.com/

Пьяный муж увидел маникюр супруги и ее прическу. Он начал ссору, которая быстро переросла в избиение жены. Не меньше пяти раз мужчина ударил женщину по голове рукам, а затем не менее шести раз ударил ее ногой по телу.

После этого он схватил нож и отрезал жене прядь волос, начал угрожать ей убийством, подставив лезвие к горлу.

«Я тебя сейчас убью!», — цитировали барнаульца в суде.

Известно, что мужчина не был судим, у него четверо детей, работает он директором фирмы, связанной с морепродуктами. За угрозу убийством он мог получить срок до двух лет. Однако жена заявление забрала.

В постановлении суда говорится, что «причиненный вред заглажен полностью путем принесения извинений». Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон.

Ранее свою версию произошедшего рассказала жена барнаульца, избившего инвалида у ТЦ.

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