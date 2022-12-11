11 декабря
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Происшествия

Свою версию произошедшего рассказала жена барнаульца, избившего инвалида у ТЦ

Супруга барнаульца, обвиняемого в избиении инвалида у торгового центра, рассказала свою версию событий. Об этом пишет «В курсе 22».

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

«Драка произошла из-за того, что гражданин Смирнов напугал моего ребенка. Ребенок просил уехать Смирнова: „Дядя, уезжай, пожалуйста“ и при этом сильно плакал, но тот не унимался», — подчеркнула она.

По словам женщины, муж применил силу, поскольку «того требовала ситуация». Жена обвиняемого утверждает, что ребенка защитил бы любой отец, а в ситуации много противоречий.

Напомним, в середине ноября появились сообщения, что мужчина ехал на велосипеде и увидел, как незнакомец издевается над ребенком. Он подъехал, чтобы узнать о происходящем, но перепалка с отцом переросла в драку.

Возбуждено уголовное дело по статьям 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и 116 УК РФ «Побои».

Ранее барнаулец на камеру попросил прощения за избиение инвалида.

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