Свою версию произошедшего рассказала жена барнаульца, избившего инвалида у ТЦ

Супруга барнаульца, обвиняемого в избиении инвалида у торгового центра, рассказала свою версию событий. Об этом пишет «В курсе 22».

«Драка произошла из-за того, что гражданин Смирнов напугал моего ребенка. Ребенок просил уехать Смирнова: „Дядя, уезжай, пожалуйста“ и при этом сильно плакал, но тот не унимался», — подчеркнула она.

По словам женщины, муж применил силу, поскольку «того требовала ситуация». Жена обвиняемого утверждает, что ребенка защитил бы любой отец, а в ситуации много противоречий.

Напомним, в середине ноября появились сообщения, что мужчина ехал на велосипеде и увидел, как незнакомец издевается над ребенком. Он подъехал, чтобы узнать о происходящем, но перепалка с отцом переросла в драку.

Возбуждено уголовное дело по статьям 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и 116 УК РФ «Побои».

Ранее барнаулец на камеру попросил прощения за избиение инвалида.