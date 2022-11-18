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Жизнь

Барнаулец извинился на камеру за избиение инвалида

Мужчина публично извинился за то, что избил инвалида в центре Барнаула. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Барнаулец извинился на камеру за избиение инвалида
Барнаулец извинился на камеру за избиение инвалида
Вести Алтай

Барнаулец Роман Буторин извинился на камеру за то, что избил инвалида рядом с ТЦ «Первомайский».

Мужчину обвиняют по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ст. 116 УК РФ («Побои»).

Центральный суд запретил ему покидать дом в ночное время, общаться с потерпевшим, а также со своим сыном по поводу произошедшего.

Инцидент произошел 12 ноября. Подозреваемый жестоко обращался с 5-летним сыном, и это заметил 50-летний прохожий. Он попытался защитить мальчика, но обвиняемый начал избивать его. Позже выяснилось, что потерпевший — инвалид.

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