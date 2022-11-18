Мужчина публично извинился за то, что избил инвалида в центре Барнаула. Об этом сообщают « Вести Алтай ».

Барнаулец извинился на камеру за избиение инвалида

Барнаулец Роман Буторин извинился на камеру за то, что избил инвалида рядом с ТЦ «Первомайский».

Мужчину обвиняют по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ст. 116 УК РФ («Побои»).

Центральный суд запретил ему покидать дом в ночное время, общаться с потерпевшим, а также со своим сыном по поводу произошедшего.

Инцидент произошел 12 ноября. Подозреваемый жестоко обращался с 5-летним сыном, и это заметил 50-летний прохожий. Он попытался защитить мальчика, но обвиняемый начал избивать его. Позже выяснилось, что потерпевший — инвалид.