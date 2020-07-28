Барнаулец начал воскресенье с пьянки, продолжил избиением супруги и завершил убийством соседа

В Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в убийстве соседа, с которым он поссорился после приезда медиков, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июля, в барнаульском поселке Власиха.

46-летний мужчина вместе со своей возлюбленной пришел в гости к семейной паре, где уже гуляла компания друзей.

«Немного посидев, они ушли к себе домой, а вскоре мужчина вернулся и попросил вызвать скорую медицинскую помощь, так как сильно избил свою гражданскую супругу», — рассказали в ведомстве.

Приехали медики и госпитализировали женщину. После этого между соседями возник конфликт из-за произошедшего.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сходил домой за оружием и, вернувшись обратно, несколько раз выстрелил в оппонента.

От ранений 33-летний мужчина скончался на месте. Следователи намерены заключить стрелка под стражу, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Накануне в Барнауле скончался участник массовой пьяной драки, получивший от боксера удар сзади по голове.