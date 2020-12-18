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Происшествия

Барнаулец надругался над 8-летней падчерицей

37-летний житель Барнаула два месяца заставлял 8-летнюю девочку смотреть с ним порнофильмы и совершал с ребенком действия сексуального характера.

Девочка, ребенок.
Девочка, ребенок.
Открытые источники в Интернете (СС0)

С 2012 года он проживал с женщиной и воспитывал ее малолетнюю дочь. Когда падчерице исполнилось 8 лет, он начал заставлять ее вместе с ним просматривать фильмы порнографического содержания, а затем совершал иные действия сексуального характера, рассказали в следственном комитете.

«На протяжении трех лет падчерица никому не говорила о случившемся, потому как отчим пригрозил в данном случае развестись с ее матерью. И только после разрыва семейных отношений между супругами, потерпевшая решилась все рассказать», — добавили в ведомстве.

Мужчина не стал отрицать вину и во всем сознался.

Судебные медицинские и психолого-психиатрические экспертизы позволили следствию доказать его причастность к преступлению.

Дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) передали в суд.

По этой статье мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее на Алтае сельчанин начал интимную переписку с 12-летней девочкой и теперь рискует сесть в тюрьму.

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