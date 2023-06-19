19 июня
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Происшествия

Барнаулец напал на мужчину в подъезде из-за мультиварки

На жителя Барнаула напали в подъезде его дома и украли бытовую технику, которую он нес с собой, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Похищение мультиварки.
Похищение мультиварки.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Мужчина забрал мультиварку из пункта выдачи маркетплейса и возвращался с ней домой.

В этот момент его заметил другой барнаулец, который задумал присвоить коробку с техникой.

Злоумышленник проник в подъезд вслед за пострадавшим и потребовал отдать ему мультиварку.

Получив отказ, преступник ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове и похитил бытовую технику.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители осмотрели местность и нашли коробку с мультиваркой рядом с одним из гаражей неподалеку. Затем оперативно задержали похитителя.

На задержанного возбудили уголовное дело за разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Оказалось, ранее барнаулец уже был судим за грабеж, насилие в отношении представителя власти и угон автомобиля. Сейчас его заключили под стражу.

Ранее сибирский военнослужащий ушел в самоволку, украл сосну и угрожал убийством жене.

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