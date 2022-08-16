18 августа
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Происшествия

Барнаулец нашел чужую карту и проел с нее все деньги

Полицейские Алтайского района раскрыли кражу денег с банковской карты.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

Как сообщили в региональном ГУ МВД, с заявлением обратился мужчина, который отдыхал на одной из турбаз в Алтайском районе. Он был с друзьями в беседке и оставил карту, а утром обнаружил не только пропажу, но и отсутствие денег на счете.

Впоследствии отрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 29-летнего барнаульца. Он нашел карту и всю ночью рассчитывался ей в кафе. Когда деньги кончились, он ее просто выкинул.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с банковского счета» — рассказали в ведомстве.

Похитителю грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Сибири подростки украли 80 килограммов арматуры.

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