В Сибири подростки пойдут под суд за грабеж и кражу 80 килограммов арматуры

Следователи завершили расследование уголовного дела против двух подростков 14 и 15 лет, которых обвиняют в грабеже и краже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По версии следствия, подростки днем 2 апреля решили украсть арматуру на одном из объектов в Новосибирске. Пока они выкапывали арматуру из-под снега, их заметил хозяин, который потребовал прекратить хищение. Однако подростки забрали как минимум 30 килограммов арматуры и скрылись.

Через десять дней подростки решили вернуться туда же. В этот раз они смогли украсть более 50 килограммов железных изделий.

Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивают минимум в 12 тыс. рублей.

Чтобы найти грабителей, правоохранители допросили очевидцев, а также провели очные ставки. Кроме того, использовались видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Сейчас материалы уголовного дела готовят передать в суд.

Ранее пьяная сибирячка 14 раз вонзила шило в грудь школьнице.