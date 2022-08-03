3 августа
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Происшествия

Пьяная сибирячка 14 раз вонзила шило в грудь школьнице

СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело против 38-летней женщины, которая атаковала 15-летнюю школьницу шилом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0.

По версии следствия, ночью 29 июля пьяная женщина поссорилась с 15-летней девочкой. Вскоре после этого обвиняемая 14 раз ударила несовершеннолетнюю в грудь.

«29.07.2022 около 02 часов 38-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно на почве возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений, нанесла несовершеннолетней потерпевшей заостренной металлической частью принесенного ею с собой шила 14 ударов в область грудной клетки слева.» — отмечают в сообщении.

Школьницу доставили в больницу, за ее жизнь борются врачи.

Против женщины возбудили уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее в парке Железногорска нашли убитой 16-летнюю сибирячку, пропавшую несколько дней назад.

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