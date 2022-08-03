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Происшествия

В парке нашли убитой 16-летнюю сибирячку, пропавшую несколько дней назад

1 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 16-летней жительницы Железногорска Красноярского края.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Вечером 30 июля девушка ушла из своего дома и в компании подруг пошла на празднование дня города, а ночью ушла в неизвестном направлении. На следующий день она не вернулась домой, ее бабушка обратилась в правоохранительные органы, пишет «Интерфакс».

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружено на берегу озера в парке культуры и отдыха в Железногорске.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, причастное к совершению преступления.

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