«Умоюсь твоей кровью»: педагога-психолога нашли мертвой в Омске

В Омске нашли мертвой 34-летнюю женщину, сообщает пресс-центр регионального СКР. Ее 39-летний экс-супруг сам пришел в полицию и заявил об убийстве.

У пары был общий 4-летний ребенок. Мать запрещала бывшему мужу видеться с сыном. По данным следствия, утром 30 мая мужчина взял нож, приехал к ее дому и стал выжидать.

Подкараулив бывшую жену, мужчина напал на нее и нанес ножом множество несовместимых с жизнью ранений.

После совершения преступления пришел отдел полиции и заявил об убийстве. Задержанному предъявили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и взяли под стражу.

Известно, что убитая работала психологом в институте водного транспорта.

В соцсетях женщина рассказывала о своей счастливой семье, параллельно получая сообщения от экс-супруга с содержанием: «я отрежу тебе голову», «скоро ты перестанешь дышать», «умоюсь твоей кровью», пишет Telegram-канал «Криминалитет».

А ранее 43-летняя жительница Зеленогорска в Красноярском крае попала под подозрение в убийстве мужа прямо во время свадебного торжества.