В Сибири невеста зарезала мужа во время свадьбы

17 мая пара отмечала свадьбу в компании общего приятеля в своей квартире. В какой-то момент между новобрачными случилась ссора на бытовой почве.
Женщина взяла нож и один раз ударил им 44-летнего супруга в спину. Он скончался на месте.
Новоиспеченная жена заявила в полицию, что убил мужчину их приятель.
Но следователям удалось установить причастность женщины к преступлению.
После предъявления ей неопровержимых улик злоумышленница написала явку с повинной.
Ранее житель Алтая одним ударом убил товарища, заикнувшегося про неверность его возлюбленной.