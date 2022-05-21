21 мая
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Происшествия

В Сибири невеста зарезала мужа во время свадьбы

43-летняя жительница Зеленогорска в Красноярском крае подозревается в убийстве мужа прямо во время свадебного торжества. Об этом сообщило СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Невеста, свадьба.
Невеста, свадьба.
СС0

17 мая пара отмечала свадьбу в компании общего приятеля в своей квартире. В какой-то момент между новобрачными случилась ссора на бытовой почве.

Женщина взяла нож и один раз ударил им 44-летнего супруга в спину. Он скончался на месте.

Новоиспеченная жена заявила в полицию, что убил мужчину их приятель.

Но следователям удалось установить причастность женщины к преступлению.

После предъявления ей неопровержимых улик злоумышленница написала явку с повинной.

Ранее житель Алтая одним ударом убил товарища, заикнувшегося про неверность его возлюбленной.

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