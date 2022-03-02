Житель Алтая одним ударом убил товарища, заикнувшегося про неверность его возлюбленной

В Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в убийстве односельчанина, сообщает региональный СК.

Убийство произошло 28 февраля в поселке Тальменка, где к 45-летнему обвиняемому в гости пришел 39-летний товарищ.

«В ходе распития спиртных напитков гость стал нелицеприятно высказываться о сожительнице хозяина дома, убеждая, что она ему не верна», — рассказали в ведомстве.

Хозяин дома схватил нож и ударил в живот односельчанина, от чего тот скончался на месте.

Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее житель Бийска убил одноклассника, напомнившего про супругу во время празднования Дня автомобилиста.