10 февраля
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Жизнь

Бийчанин убил одноклассника, напомнившего про супругу во время празднования Дня автомобилиста

В Алтайском крае будут судить мужчину, убившего старого друга и закопавшего его тело, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
СС0

Инцидент произошел 31 октября в Бийске. Два одноклассника решили отметить День автомобилиста.

«В ходе употребления алкоголя один из мужчин нелицеприятно отозвался о супруге хозяина дома, которая недавно скончалась. Затаив обиду на друга, обвиняемый нанес один удар ножом по телу гостя, а затем несколько раз ударил молотком по голове», — рассказали в ведомстве.

После этого 56-летний бийчанин уснул, а утром выкопал яму на приусадебном участке и закопал мертвого друга.

Следователи в короткий срок раскрыли убийство, совершенное в условиях неочевидности. Мужчина вину признал полностью.

Уголовное дело направили в суд. Жителю Бийска грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Ранее на Алтае сельчанин мясорубкой и ножом убил внезапно опротивевшего товарища.

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