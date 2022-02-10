Бийчанин убил одноклассника, напомнившего про супругу во время празднования Дня автомобилиста

Инцидент произошел 31 октября в Бийске. Два одноклассника решили отметить День автомобилиста.
«В ходе употребления алкоголя один из мужчин нелицеприятно отозвался о супруге хозяина дома, которая недавно скончалась. Затаив обиду на друга, обвиняемый нанес один удар ножом по телу гостя, а затем несколько раз ударил молотком по голове», — рассказали в ведомстве.
После этого 56-летний бийчанин уснул, а утром выкопал яму на приусадебном участке и закопал мертвого друга.
Следователи в короткий срок раскрыли убийство, совершенное в условиях неочевидности. Мужчина вину признал полностью.
Уголовное дело направили в суд. Жителю Бийска грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.
Ранее на Алтае сельчанин мясорубкой и ножом убил внезапно опротивевшего товарища.