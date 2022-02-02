2 февраля -11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На Алтае сельчанин мясорубкой и ножом убил внезапно опротивевшего товарища

В Алтайском крае мужчину будут судить за убийство односельчанина во время распития алкоголя, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Убийство произошло вечером 6 ноября 2021 года в одном из сел Чарышского района.

«Компания знакомых распивала спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу», — рассказали в ведомстве.

35-летний хозяин дома, испытывая личную неприязнь, нанес гостю сначала мясорубкой, а затем ножом не менее 35 ударов по голове и телу.

От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сельчанин вину признал полностью, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Ранее на Алтае другой сельчанин убил соседа тремя предметами с разной хрупкостью — банкой, ножкой и гирей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость