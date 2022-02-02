На Алтае сельчанин мясорубкой и ножом убил внезапно опротивевшего товарища

В Алтайском крае мужчину будут судить за убийство односельчанина во время распития алкоголя, сообщает региональный СК.

Убийство произошло вечером 6 ноября 2021 года в одном из сел Чарышского района.

«Компания знакомых распивала спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу», — рассказали в ведомстве.

35-летний хозяин дома, испытывая личную неприязнь, нанес гостю сначала мясорубкой, а затем ножом не менее 35 ударов по голове и телу.

От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сельчанин вину признал полностью, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Ранее на Алтае другой сельчанин убил соседа тремя предметами с разной хрупкостью — банкой, ножкой и гирей.